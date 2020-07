Le seul et unique Ivan : Disney+ va vous faire pleurer avec ce film porté par Bryan Cranston

Vous avez jusqu'au 14 août prochain pour dévaliser votre magasin et vous constituer un stock considérable de mouchoirs. Pourquoi ? C'est à cette date que Disney+, la plateforme de streaming de Disney, mettra en ligne le film Le seul et unique Ivan de Thea Sharrock, adapté du roman jeunesse du même titre écrit par K. A. Applegate.

Un gorille en quête de liberté

Cette histoire suit le quotidien de Ivan, un gorille employé dans un petit cirque à l'intérieur d'un centre commercial. Enlevé très jeune à son environnement naturel, Ivan semble mener une belle vie en compagnie de Mack - le propriétaire du cirque qui l'a recueilli et élevé comme son enfant, et de ses deux amis, Bob (un chien) et Stella (une éléphante). Cependant, tout bascule quand une éléphanteau prénommée Ruby se fait à son tour recueillir et lui donne envie de connaître une autre vie, celle qu'il aurait dû toujours vivre.

On peut le découvrir dans la première bande-annonce, Le seul et unique Ivan - porté notamment par Bryan Cranston ou les voix de Angelina Jolie et Danny DeVito, sera un film familial à la fois drôle et bouleversant. Cette quête d'identité d'Ivan et les dilemmes qu'elle amènera sur son chemin (notamment celui d'abandonner l'homme qui a toujours veillé sur lui) devrait en effet émouvoir tout le monde en même temps qu'elle mettra en avant de jolis messages sur l'amitié, la famille et la liberté des animaux.

Le dernier qui pleure a perdu.