Wejdene en interview : "On m'appelle Anissa dans la rue"

Difficile de ne pas commencer cet article par : "tu parles avec une Anissa / Mais moi j'm'appelle Wejdene / Tu prends tes caleçons sales / Et tu hors de ma vue." Ces paroles tournent en boucle sur TikTok ! Pendant le confinement, le morceau Anissa de Wejdene a connu une forte ascension, grâce à l'application notamment, et aujourd'hui, son clip comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube.

"Anissa, c'est pas un son comme les autres"

Un succès que l'artiste urbaine, signée chez Universal Music France, n'a pas forcément vu venir même si elle savait que son "son allait péter" : "pour moi ça allait prendre du temps. Je ne m'y attendais vraiment pas", confie Wejdene en interview avec PRBK avant d'ajouter : "C'est pas un son comme les autres, il y a des fautes de français, des fautes d'orthographe. Je n'ai pas fait exprès en plus. Qui ose dire dans son son 'tu prends tes caleçons sales' ?"

L'interprète de J'peux Dead confirme ensuite que l'histoire dont parle le titre Anissa, validé par Jul, est réelle : "je me suis inspirée de ma vie personnelle, mais c'est une histoire qui date. J'en joue maintenant." Eh oui, Wejdene a bien été trompée par son copain avec sa cousine, qui ne s'appelle pas réellement Anissa : "c'est un nom inventé. Je ne suis pas méchante pour balancer son blaze comme ça. (...) C'est un nom qui m'est passé par la tête comme ça. Je trouvais que ça rimait bien."

"On ne m'appelle pas Wejdene, on m'appelle Anissa"

Aujourd'hui, Wejdene est partout et son morceau Anissa est dans toutes les têtes : "on me reconnaît, on me dit 'tu hors de ma vue', 'prends tes caleçons sales' ou 'Anissa'. On ne m'appelle pas Wejdene, on m'appelle Anissa carrément."

Tout a donc, en partie, démarré avec TikTok, mais ça aurait pu se passer autrement : "Au début, je n'aimais pas TikTok. On m'a dit 'tu dois faire TikTok'. J'ai fait 'non', il n'y a que des petits là-bas. Je n'avais pas envie, mais en fait ça me fait kiffer, c'est drôle. J'ai jugé trop vite", avoue la complice de Feuneu à PRBK.

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.