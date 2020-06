Wejdene signe chez Universal Music France : "Merci à tous ceux qui critiquent" !

Tous les projets musicaux ont été mis à l'arrêt pendant le confinement. L'actu était donc un peu vide, mais heureusement, TikTok a permis de faire connaître de nouveaux talents... comme Wejdene ! Impossible d'être passé à côté de son son Anissa sur l'appli : "Apparemment tu n'm'aimes pas / C'est une autre que t'aimes / Tu parles avec une Anissa / Mais moi j'm'appelle Wejdene / Tu prends tes caleçons sales (sales) / Et tu hors de ma vue / Tu n'as pas de principes / J'te sur ma vie." Vous aussi vous avez ces paroles qui tournent en boucle dans votre tête depuis des semaines ? Normal !

Wejdene, la nouvelle signature d'Universal !

En tout cas, la carrière de Wejdene a totalement explosé durant le confinement. Aujourd'hui, le clip de son morceau, validé par le rappeur Jul, compte plus de 10 millions de vues sur YouTube, la vidéo lyrics est à plus de 11 millions, et l'artiste urbaine enchaîne les interviews. Elle a surtout franchi une nouvelle étape, et pas des moindre, ce week-end : elle a signé un contrat avec Universal Music France !

"Fière de vous annoncer que je suis la nouvelle signature d'Universal @universalmusicfrance. Merci à tous ceux qui soutiennent et ceux qui critiquent", a-t-elle annoncé sur Instagram. En bref, tout a changé pour Wejdene en quelques mois seulement : elle a rejoint le label de Feuneu, Guette Music, a sorti ces titres J'peux dead, J'attends et Anissa et est devenue la nouvelle artiste d'Universal grâce à son tube Anissa. La suite ? Son premier album prévu pour la fin de l'année 2020.