Wejdene ("Anissa") : âge, TikTok, origine... tout ce qu'on sait sur l'artiste urbaine

L'explosion de Wejdene avec TikTok et "Anissa"

La carrière de Wejdene est toute fraîche, mais a connu une véritable explosion durant le confinement avec la sortie de son single Anissa, dont il est impossible de ne pas connaître les paroles aujourd'hui : "Apparemment tu ne m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Wejdene. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue."

Le morceau, validé par Jul, est devenu viral sur TikTok en quelques jours seulement, les internautes ont réalisé plus de 160 000 vidéos, en mode parodie ou playback, et l'application a permis à Wejdene de se faire un nom, même si tout a réellement commencé pour elle avec les titres J'peux dead et J'attends et sa signature sur le label Guette Music. En bref, Wejdene, qui s'est inspirée de sa vie perso pour Anissa, est partout en ce moment et vous n'avez pas fini d'entendre parler d'elle puisqu'elle prépare son premier album pour la fin de l'année comme elle l'a annoncé en interview avec PRBK.

Quel âge a-t-elle ?

Alors qu'il est maintenant difficile de passer à côté de Wejdene, ses fans commencent à tenter d'en savoir plus sur l'artiste urbaine. Une question revient d'ailleurs régulièrement : quelle âge a-t-elle ? C'est un big mystère puisque l'interprète d'Anissa n'aime pas parler de son âge, elle préfère ne pas le dévoiler, un peu comme RK, mais pourquoi ? "Ca ne regarde pas les gens", nous a-t-elle avoué. Il n'y a d'ailleurs aucune info à ce sujet sur le web. On sait juste qu'elle est majeur, c'est déjà ça non ?

D'où vient-elle ?

D'origine tunisienne, Wejdene a grandi à Brunoy dans l'Essonne (91). C'est dans son quartier qu'elle a découvert sa passion pour la musique : "C'est vers le collège qu'on a commencé à me dire 'Wejdene, t'as une voix'! Surtout mon professeur de musique. Je ne prenais pas ça au sérieux, j'étais jeune", a-t-elle expliqué en interview avec Radio VL. Wejdene a finalement décidé d'écouter son entourage et de se lancer, elle a eu totalement raison ! Preuve en est avec son parcours d'aujourd'hui.

En couple ou célibataire ?

L'une des questions qui reviens souvent sur l'artiste est : est-elle en couple ou célibataire ? Des rumeurs entre Wejdene et Liam Pierron, l'acteur de La Vie Scolaire, ont commencé au moment de la sortie du clip J'peux dead, dans lequel ils jouent des jeunes mariés. Elles ont en réalité démarré quand la chanteuse a posté une photo d'elle aux côtés du comédien avec en légende "c'est fait" pour la promo de la vidéo.

Certains internautes pensent que cette histoire de couple n'était pas que pour le clip. La réalité aurait-elle dépassé la fiction ? Pas vraiment comme l'a révélé Wejdene à PRBK : "Liam Pierron et moi, on n'est rien." Pourtant, un journaliste de Radio VL a balancé que le son J'peux dead est "leur histoire" lors de son passage sur la radio avec Liam Pierron, qu'elle connaissait déjà avant la vidéo...