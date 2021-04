Friends : les retrouvailles des acteurs vont ENFIN avoir lieu et on sait quand

En janvier 2021 déjà, Lisa Kudrow alias Phoebe dans Friends, avait avoué avoir commencé à tourner quelques scènes des retrouvailles avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc. L'enregistrement de la réunion continuera donc cette semaine à Los Angeles, dans les studios originaux de Warner Bros, où il y avait notamment les décors du Central Perk et des appartements de Monica et Joey. Sur Instagram, Greg Grande qui est le responsable des décors de la sitcom, a d'ailleurs teasé la reconstitution de l'appartement de Monica à l'identique.

Cette réunion des acteurs, prévue à l'origine en mars 2020 pour célébrer les 25 ans du lancement de Friends, avait été reportée plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus. Jamais les 6 acteurs de la série ne s'étaient retrouvés tous ensemble devant une caméra depuis la fin du tournage.

David Schwimmer (Ross) et Lisa Kudrow (Phoebe) se sont confiés sur cet épisode spécial

Pour rappel, cette réunion des stars de Friends ne sera pas un épisode scénarisé, ce ne sera donc pas une suite des aventures de Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe et Joey. Il s'agira d'une discussion autour des moments marquants de Friends, avec aussi quelques scènes surprises. Car s'il n'y a pas de script, ils vont quand même tous lire un texte à un moment donné, comme l'a révélé David Schwimmer dans The Graham Norton Show : "Je serai moi-même, je serai David. Il n'y a rien d'écrit, de scénarisé, nous n'interpréterons pas les personnages, nous serons simplement nous-mêmes, de vraies personnes" mais "il y a cependant une partie, que je ne peux vous dévoiler, où nous lisons toutes et tous quelque chose...".

Côté salaire, pour cet épisode spécial, chacun des comédiens aurait reçu un chèque de 2,5 à 3 millions de dollars. Quant à la date de diffusion, elle reste encore inconnue. On sait juste que ce sera diffusé sur HBO Max aux USA et en France, aucune annonce de diffusion n'a encore été faite, même si on sait que OCS diffuse les productions de HBO.