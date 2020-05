Friends : Phoebe et Mike toujours mariés ou séparés depuis la fin de la série ? Lisa Kudrow répond

Que devient Phoebe ?

15 ans après la diffusion du dernier épisode de Friends, que devient Phoebe Buffay, l'inoubliable compositrice du tube interplanétaire Tu pues le chat ? C'est la question à laquelle vient de répondre Lisa Kudrow, son interprète. Et les fans de son personnage hors du commun peuvent souffler, elle semble avoir la belle vie aujourd'hui.

Au micro du Sunday Times, la comédienne a en effet révélé qu'elle était non seulement persuadée que Phoebe était toujours heureuse en amour, mais qu'elle avait également réussi à faire parler son côté artistique sans casser les oreilles des New-Yorkais, "J'ai le sentiment que Phoebe et Mike ont désormais des enfants, et que si tel est vraiment le cas, elle doit maintenant se donner corps et âmes dans l'idée de créer de l'art. Je suis sûre que leur maison doit crouler sous des projets énormes et bizarres".

Pas de nouvel épisode pour Friends

Phoebe serait-elle devenue le genre de maman à ouvrir une chaîne YouTube pour partager ses idées tutos bricolages artistiques afin de créer des trucs en famille ? Difficile à dire, mais c'est peut-être une réponse qu'elle apportera lors de la future émission événement dédiée à la série qui verra tous les acteurs se réunir sur un même plateau.

A ce sujet, Lisa Kudrow l'a rappelé, cette "réunion Friends" n'aura rien à voir avec le tournage d'un épisode inédit, "Ça ne sera pas nous en train de rejouer avec nos personnages, ça ne sera pas un épisode, il n'y aura rien d'écrit". Selon l'actrice, il s'agira avant tout d'un talk-show dédié aux fans afin de leur révéler de nombreux secrets de tournage, "On va se souvenir de notre temps sur la série, raconter ce qu'il se passait en coulisses. J'ai vraiment hâte parce que à chaque fois que je pense me souvenir d'un truc, dès que je parle à Matt Leblanc (Joey) ou Jennifer Aniston (Rachel), ils se rappellent d'encore plus de trucs. C'est toujours amusant".

Vivement que l'épidémie de Covid-19 cesse afin que cette émission puisse, enfin, s'enregistrer !