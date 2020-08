Friends : l'émission spéciale encore repoussée

16 ans après la fin de Friends, les questions sont toujours aussi nombreuses. Heureusement, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer vont bientôt se retrouver pour une réunion spéciale ! "Le casting de Friends va se réunir pour un projet spécial et non scripté attendu sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner", annonçait Warner Media en février dernier. Reste à savoir quand cet épisode inédit va voir le jour... Eh oui, la pandémie de coronavirus est passée par là et le projet a été mis en stand by.

L'épisode spécial de Friends encore reporté

Alors que le tournage devait avoir lieu en mai, avant d'être reporté en août, le site TV Line a annoncé qu'il avait encore été repoussé à l'automne. Et pour cause, hors de question de faire ces retrouvailles en visioconférence. "Nous pensons qu'il y a une valeur ajoutée dans le fait d'avoir un grand public bruyant, qui réagira au retour de ces six amis géniaux, et nous ne voulons pas transformer cela en appel en ligne, vous savez, avec six petits carrés et des gens qui parlent depuis leur cuisine ou leur chambre", avait expliqué Bob Greenblatt, le président de Warnermedia Entertainment.

"Ce n'est pas un moment sûr pour le faire"

Dans une interview à Deadline, Jennifer Aniston a réagi à ce nouveau report : "C'est vraiment triste que nous devions le reporter encore une fois. Comment faire avec un public en direct ? Ce n'est pas un moment sûr. C'est tout. C'est le fond du problème. Ce n'est pas un moment sûr pour le faire". L'ex de Justin Theroux reste pourtant optimiste quant à cet épisode produit par HBO Max : "Ça va être super. Vous savez quoi ? Ça nous donne encore plus de temps pour le rendre plus encore plus excitant et plus amusant qu'il ne l'aurait été".