Friends : les retrouvailles annulées ? Lisa Kudrow rassure les fans

Pendant le confinement, les acteurs de films et séries cultes, comme Les Goonies, Pretty Little Liars, 90210, nouvelle génération, Community ou encore The Office, se sont retrouvés de manière virtuelle. Les stars de Friends ont elles aussi prévu des retrouvailles... en vrai cette fois-ci ! Une réunion spéciale est en préparation depuis quelques mois déjà : "Nous avons enfin l'information que vous attendiez tous. Le casting de Friends va se réunir pour un projet spécial et non scripté attendu sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner", a annoncé Warner Media en février 2020.

"Pour le moment, tout est interrompu"

Le projet a bien évidemment été mis en stand-by à cause de l'épidémie de coronavirus : "Pour le moment, tout est interrompu. Lorsque nous aurons enfin à nouveau une date confirmée, on se remettra tous au travail. Friends et tous les membres de la série resteront pour toujours dans mon coeur. J'espère simplement que ce projet de retrouvailles va enfin pouvoir un jour avoir lieu pour le public", a expliqué Lisa Kudrow en interview avec Télé Loisirs pour la promo de sa nouvelle série Space Force, avec Steve Carell sur Netflix.

"Les retrouvailles de Friends auront bel et bien lieu"

Les fans ont quand même peur que les retrouvailles de Friends tombent à l'eau : "Non, les retrouvailles de Friends auront bel et bien lieu ! Je tiens d'ailleurs à rassurer les fans de la série par rapport aux rumeurs d'organiser des retrouvailles par visioconférence, c'est-à-dire en le faisant à distance. C'est totalement hors de question ! Ce projet a justement été imaginé pour éviter cela et pour nous permettre de nous retrouver tous ensemble dans une ambiance festive et chaleureuse en compagnie du public", a confié l'ex-interprète de Phoebe. Il faut juste être un petit peut patient.