Pretty Little Liars : Lucy Hale, Ashley Benson... les acteurs bientôt réunis (virtuellement)

Trois ans après la fin, Pretty Little Liars vous manque toujours autant ? Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous. Non, ce n'est pas le retour de la série. Les acteurs, Ahsley Benson, Lucy Hale, Tyler Blackburn, Shay Mitchell..., vont se réunir (virtuellement) ce vendredi 15 mai 2020, pour la bonne cause. Tous les détails par ici.