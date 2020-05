Demi Lovato et Ariana Grande en couple : elles dévoilent leurs chéris dans le clip Stuck with U

Le confinement aura été long, mais il a le mérité d'avoir apporté une jolie surprise aux fans de Justin Bieber et Ariana Grande : une collaboration entre les deux chanteurs, attendue depuis des années. Eh oui, les deux protégés de Scooter Braun ont profité de cette période pour écrire le morceau Stuck with U ensemble et réaliser le clip, vu plus de 26 millions de fois, avec leurs admirateurs et des stars confinés.

Demi Lovato officialise avec Max Ehrich

On y découvre notamment Jaden Smith, Kendall et Kylie Jenner, Justin Bieber avec sa femme Hailey Baldwin, Frankie Grande, Gwyneth Paltrow et Demi Lovato, qui n'est pas seule : la chanteuse a profité de cette vidéo pour officialiser publiquement son couple avec Max Ehrich en l'embrassant. L'ex-star Disney Channel a aussi partagé ce moment romantique sur Instagram.

Même si cette relation n'était plus vraiment un secret, Demi Lovato et l'acteur ne s'étaient encore jamais affichés tous les deux. Ils tenaient à rester discrets, mais leur volonté est un peu tombée à l'eau lorsque l'interprète de Sober est apparue en plein live de Max Ehrich sur les réseaux sociaux. C'est donc officiel, Demi Lovato a bien retrouvé l'amour après sa rupture avec Austin Wilson et sa supposée relation avec le rappeur Machine Gun Kelly !