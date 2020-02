Justin Bieber atteint de la maladie de Lyme : Hailey Baldwin le défend face aux critiques

"Beaucoup de gens disent que j'ai une sale tête, que je suis drogué... Ils ne réalisent pas qu'on m'a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme, mais aussi un sérieux cas de mononucléose chronique", a annoncé Justin Bieber au mois de janvier. À cause de la maladie, le chanteur est tombé en dépression et ne pensait pas pouvoir s'en sortir : "Je pense que je ne devrais même pas être encore en vie aujourd'hui", a-t-il confié lors d'une soirée organisée pour son nouvel album "Changes", dont la sortie est prévue pour le 14 février 2020.

Hailey Baldwin se confie sur la maladie de Justin Bieber

Durant cette dure épreuve, Justin Bieber a pu compter sur le soutien de sa femme, Hailey Baldwin. Interviewée par ELLE, la pote de Kendall Jenner revient sur les critiques que l'interprète de Yummy a reçu lorsqu'il était très malade : "Il est atteint de la maladie de Lyme et devait gérer d'autres problèmes médicaux. Nous n'avions pas de diagnostic. C'était difficile car tout le monde, de l'extérieur, était très méchant et le juger, en disant qu'il avait l'air de prendre de la drogue, qu'il avait l'air d'avoir une mauvaise hygiène de vie, alors qu'en vérité, il n'était pas en bonne santé et nous ne savions pas pourquoi."

Hailey Baldwin confie ensuite : "Cela faisait quelques mois que j'étais devenue une femme, essayant de l'aider à comprendre ce qui n'allait pas et ce qui se passait. Maintenant, il est en parfaite santé." Justin Bieber, qui a eu une addiction à la drogue, est donc aujourd'hui apte à revenir sur le devant de la scène et à repartir en tournée.