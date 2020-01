Justin Bieber annonce la sortie de son album "Changes" avec le single "Get Me"

Justin Bieber sortira son album "Changes" le...

Si vous ne savez pas quoi offrir à votre mec ou votre meuf pour la Saint-Valentin, on a une idée pour vous : le sixième album de Justin Bieber. Eh oui, c'est le 14 février 2020 que l'interprète de Sorry sortira son disque "Changes", soit cinq ans après son dernier "Purpose". Le Bieb's a annoncé la nouvelle, attendue depuis des mois et des mois, sur les réseaux sociaux avec une petite surprise. C'est quoiiii ? Le deuxième extrait de l'album, "Get Me" en feat avec Kehlani.

Assez différent du premier Yummy, le single se veut plus chill avec un beat moins pop pour parler de love : "Oh, you don't compare, don't fit in with 'em, do you get me? / Judgin' by the way you open up, you get me / Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me / Lookin' at the way we're blendin' in, you get me." Le suspense autour du nouvel album de Justin Bieber est donc enfin terminé, amen !