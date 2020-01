Justin Bieber dévoile le trailer de sa série documentaire Seasons

L'année 2020 sera sans aucun doute celle de Justin Bieber entre la sortie de son single Yummy ce 3 janvier, de son nouvel album, sa tournée aux États-Unis et sa série documentaire Seasons. En bref, l'interprète de Sorry est bel et bien de retour après près de quatre ans d'absence ! Ces dernières années n'ont d'ailleurs pas été faciles pour le Bieb's à cause de ses gros bad buzz et sa dépression, mais aujourd'hui, il est enfin prêt à reprendre le chemin de la célébrité.

Le trailer de Seasons dévoilé

Justin Bieber a aussi décidé de se livrer intimement pour la toute première fois dans sa série documentaire Seasons, qui sera diffusée à partir du 27 janvier sur YouTube Originals. Comme le dévoile le trailer, ce projet abordera la période sombre du chanteur canadien, l'enregistrement de son nouvel album (le premier depuis "Purpose" sorti en 2015), son mariage avec Hailey Baldwin ou encore sa vie personnelle. Des proches de l'ex de Selena Gomez témoigneront aussi : "Être sur scène est la chose qu'il aime le plus au monde. J'étais inquiète quand il a dit qu'il voulait arrêter", "Il y a eu une période très dure pour lui. il était l'ombre de lui-même".

Justin Bieber racontera lui aussi sa descente aux enfers : "En tant qu'humains, on traverse tous des hauts et des bas. Parfois, on a envie d'abandonner." Dans la série documentaire Seasons, on comprendra surtout que cette longue a été hyper bénéfique pour le mari de Hailey Baldwin.