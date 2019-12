Justin Bieber de retour avec un nouvel album, une tournée et une série documentaire

Il y avait des cadeaux pour tout le monde en ce mardi 24 décembre 2019, veille de Noël ! Après l'Army en folie suite à l'annonce de Big Hit Entertainment concernant une tournée de BTS qui débutera en avril 2020, ce sont les Beliebers qui sont en feu ! Cela fait plusieurs mois que l'époux d'Hailey Baldwin tease une belle surprise, mais pas seulement. Depuis le concert d'Ariana Grande à Coachella 2019, durant lequel il annonçait que "l'album arrivait bientôt", l'ex de Selena Gomez ne cesse de teaser la sortie de son nouvel album, attendu depuis 4 ans par ses fans. D'abord annoncé pour la fin de l'année, l'album ne sortira qu'en 2020.

Justin Bieber de retour !

En début de semaine, le chanteur partageait 3 mystérieuses dates clés : "December 24, December 31, January 3 ... #2020". On sait désormais à quoi ces dates correspondent.Justin Bieber a annoncé plusieurs bonnes nouvelles d'un coup via son compte Instagram. Après I Don't Care en feat avec Ed Sheeran, Love Thru The Computer avec Gucci Mane et 10,000 Hours avec le duo Dan + Shay, le chanteur canadien va dévoiler un nouveau single intitulé Yummy le 3 janvier. Mais ce n'est pas tout.