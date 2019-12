Justin Bieber : son nouvel album pour 2020 ? Ça se confirme

2020 l'année de Justin Bieber ?

La pause de Justin Bieber est terminée ! C'est lors du concert d'Ariana Grande à Coachella 2019 que l'ex de Selena Gomez a annoncé son grand retour. "L'album arrive bientôt", a-t-il balancé en direct. En attendant son premier opus en quatre ans (le dernier est "Purpose"), le chanteur a commencé son come-back avec I Don't Care en feat avec Ed Sheeran, Love Thru The Computer avec Gucci Mane et 10,000 Hours avec le duo Dan + Shay. Un parfait petit avant-goût pour ses fans, mais ces derniers aimeraient désormais connaître la date de sortie de son album.

En octobre dernier, Justin Bieber l'annonçait pour avant la fin de l'année. Il a ensuite lancé un défi à ses Beliebers. Leur but était de liker 20 millions de fois un post précis pour pouvoir écouter l'opus avant Noël. Ce challenge n'a apparemment pas été relevé puisque la publication a été supprimée et le Bieb's n'a toujours partagé aucune date alors que Noël est dans moins de 10 jours...

Par contre, Justin Bieber a dévoilé une autre piste : il a ajouté, sur Instagram, trois photos sur lesquelles on peut juste lire "2020" sans aucune légende, ni rien. Mystère... L'année prochaine sera-t-elle la bonne ? Les internautes l'espèrent !