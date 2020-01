Justin Bieber revient sur sa dépression : "Je ne devrais même pas être encore en vie"

Justin Bieber revient sur sa dépression

Aussi incroyable que cela puisse paraître, être une star de la chanson, multi-millionnaire et adulée par une partie de la population n'empêche pas le bonheur de vous échapper. Et Justin Bieber en sait quelque chose. Après avoir récemment confessé être atteint de la maladie de Lyme, l'interprète de Yummy a profité d'une soirée au Village Recorders (Los Angeles) organisée afin de célébrer la sortie de son nouvel album pour se confier sur ces deux dernières années considérées comme les plus difficiles de sa vie.

Invité à cet événement auquel étaient également conviés de nombreux fans, Variety assure que le chanteur s'est plusieurs fois "montré ému et a pleuré en se remémorant l'immense dépression qu'il a subie en entrant dans sa vie d'adulte". Un passage si compliqué à vivre que Justin Bieber a d'ailleurs déclaré : "Je pense que je ne devrais même pas être encore en vie aujourd'hui".

Le chanteur "blessé" par l'industrie musicale

La faute à sa maladie ? A sa carrière ? Probablement les deux. D'après Variety, Justin Bieber a révélé avoir "été blessé par cette industrie dans laquelle il a grandi" et "par les gens" qui y travaillent. Et si aucun nom n'a été dévoilé, le site américain précise, "il a ajouté qu'il n'était jamais sûr de savoir vers qui se tourner ou vers qui avoir confiance durant cette période difficile".

Aussi, après avoir promis que ses futurs projets (album, documentaire sur YouTube) allaient être un "reflet de tout ça" et de comment il a remonté la pente, Justin Bieber a tenu à remercier ses fans pour leur soutien sans faille, "Merci de m'aimer même quand je suis au plus bas".

Si jamais vous rêvez d'une carrière dans la chanson, il est encore temps de changer d'avis...