Justin Bieber nous invite dans un resto délirant dans le clip de "Yummy"

Justin Bieber dévoile le clip de Yummy

Le grand retour de Justin Bieber était très attendu et le contraire serait difficile à dire !Son nouveau single Yummy, le premier en quatre ans, comptabilise déjà plus de 12 millions de vues sur Youtube (le chiffre augmente de jour en jour) et grâce à lui, il est devenu l'artiste masculin à s'être placé le plus de fois à la première place du top iTunes aux Etats-Unis et dans le monde entier. Le chanteur canadien comptabilise aussi le plus de pré-commandes dans toute l'histoire du groupe Universal Music. En bref, il a parfaitement réussi son come-back.

Pour continuer sur cette très bonne lancée, Justin Bieber a dévoilé ce week-end le clip de Yummy dans lequel il nous invite dîner dans un restaurant assez original et surtout délirant. Les clients sont eux aussi atypiques, mais la soirée est encore plus fun grâce à eux. L'interprète de Sorry, lui, n'a pas hésité à se teindre les cheveux en rose pour coller au premier extrait de son futur album, mais il prouve surtout qu'il n'a pas perdu ses talents de danseur le temps de sa longue pause.