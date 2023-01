"Ça flirterait sévère" : Hailey Bieber grillée en train de tromper Justin Bieber ? Une proche de la mannequin en dit un peu trop

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mis en couple en 2014. Malgré une rupture en 2016, ils se sont remis ensemble en 2018. Seulement quelques semaines après leurs retrouvailles, les deux amoureux se sont fiancés au Bahamas et se sont mariés en novembre 2018. En 2019, le chanteur et sa chérie se sont mariés une deuxième fois à New York.

Depuis, c'est l'amour fou et ils ne se quittent plus, malgré des moments difficiles. Dans le podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith, en novembre 2021, la mannequin est revenue sur une période compliquée durant laquelle elle a pensé à se séparer de son mari, alors qu'il traversait une période de dépression. C'est finalement sa maman qui l'aurait convaincue de ne pas lâcher et de rester auprès de Justin.

Une relation mouvementée

"Je me souviens que je l'ai appelée plusieurs fois et une fois en particulier quand nous étions à Brooklyn. Je pleurais et je lui ai dit : 'Je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas pouvoir si ça continue comme ça pour toujours'" a confié la mannequin qui a pu compter sur sa maman pour la calmer. "Je me souviens, elle était tellement calme au téléphone, elle me disait : 'Ça va passer et tout ira bien, il va aller mieux, nous sommes là pour vous (...) J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de soutien. Je pense que si on n'en avait pas eu, ça aurait été 10 fois plus difficile et c'était déjà la chose la plus difficile à l'époque" a-t-elle déclaré, avant d'ajouter : "Je sais que j'aime cette personne depuis très longtemps et que ça n'aurait pas été le moment de l'abandonner. Je ne pourrais pas lui faire ça. Imaginez abandonner quelqu'un alors qu'il vit la pire période de sa vie. Je ne suis pas comme ça".

"Ça flirterait sévère entre eux dans le dos de Justin !"

Si depuis, tout semble aller mieux pour le couple, les dernières révélations d'Aqababe risquent de mettre de l'eau dans le gaz entre eux. En effet, d'après le blogueur, Hailey tromperait son mari. "Selon les propos de son amie qui a la langue bien pendue, Hailey Bieber fricoterait avec le frère de son personal trainer ! Ça flirterait sévère entre eux dans le dos de Justin !", a balancé Aqababe en story.