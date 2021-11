Justin Bieber et Hailey Baldwin : elle a pensé à divorcer et se confie sur une période difficile

En couple dès 2014, le couple Justin Bieber / Hailey Baldwin s'est séparé en 2016 avant un retour en flamme en 2018. Quelques semaines seulement après leurs retrouvailles, ils se fiançaient et se sont mariés en novembre 2018, puis une seconde fois fin 2019. Depuis, il s'en est passé des choses, notamment dans la vie du chanteur qui a lutté contre une dépression en 2019. Une période très compliquée à vivre pour le couple.

Hailey Baldwin a pensé divorcer de Justin Bieber

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont confiés comme jamais sur leur couple dans le podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith. L'occasion pour la mannequin de revenir sur une période difficile durant laquelle elle a pensé à se séparer du chanteur lorsque celui-ci a traversé une période de dépression. C'est finalement sa mère qui l'a convaincue d'affronter les épreuves au côté de la star de la musique.

"Je me souviens que je l'ai appelée plusieurs fois et une fois en particulier quand nous étions à Brooklyn. Je pleurais et je lui ai dit : 'Je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas pouvoir si ça continue comme ça pour toujours'" a confié la mannequin qui a pu compter sur sa maman pour la calmer. "Je me souviens, elle était tellement calme au téléphone, elle me disait : 'Ça va passer et tout ira bien, il va aller mieux, nous sommes là pour vous (...) J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup de soutien. Je pense que si on n'en avait pas eu, ça aurait été 10 fois plus difficile et c'était déjà la chose la plus difficile à l'époque" a-t-elle déclaré.

Dans cette interview, Hailey Baldwin a aussi expliqué que, même si elle y a pensé, elle n'aurait sans doute jamais réellement sauté le pas de quitter Justin Bieber alors qu'il avait des problèmes de santé. "Je sais que j'aime cette personne depuis très longtemps et que ça n'aurait pas été le moment de l'abandonner. Je ne pourrais pas lui faire ça. Imaginez abandonner quelqu'un alors qu'il vit la pire période de sa vie. Je ne suis pas comme ça." a-t-elle assuré.