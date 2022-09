Hailey Baldwin a-t-elle "volé" Justin Bieber à Selena Gomez ? La top donne enfin sa version face aux rumeurs de tromperie

Après des années à se mettre en couple et à se séparer, Justin Bieber et Selena Gomez ont fini par rompre pour de bon en 2018. Et à peine quelques mois après, Justin Bieber s'est fiancé à Hailey Baldwin, puis ils se sont mariés lors d'un premier mariage civil (avant leur deuxième mariage en grandes pompes). Une belle histoire d'amour qui est pourtant souvent critiquée par les fans de Selena Gomez.

Beaucoup reprochent à Hailey Bieber d'être à l'origine de la rupture entre Justin Bieber et Selena Gomez, ils soupçonnent en effet que le chanteur canadien aurait trompé la star Disney avec la top. Ils accusent régulièrement la nièce de l'acteur Alec Baldwin d'avoir "volé" le Bieb's à celle qui joue dans Only Murders in the Building. Hailey Bieber a enfin répondu à la question dans le podcast Call Her Daddy d'Alexandra Cooper sur Spotify. Alors qu'Hailey Bieber avouait qu'il y avait "une vérité" sur cette histoire dans un teaser vidéo de l'interview, la vidéo complète a été dévoilée ce mercredi 28 septembre 2022.

"Je pense que compte tenu de la chronologie où il était avant que nous nous remettions ensemble et de ce qui se passait... Il se passait beaucoup de choses. Les seules personnes qui connaissent vraiment la vérité de la situation sont moi et lui" a commencé par dire la mannequin. Mais y a-t-il eu tromperie ? A-t-elle brisé le couple Justin Bieber et Selena Gomez ?

"Ton mari était dans une relation très publique. Les gens étaient obsédés par eux deux. Est-ce que tu as déjà été en couple avec Justin, en même temps qu'elle ?" lui a demandé Alexandra Cooper. "Non, jamais, pas une seule fois" a répondu Hailey Bieber, en démentant cette rumeur d'infidélité. "Quand lui et moi avons commencé à sortir ensemble, il n'était pas dans une relation, jamais, à aucun moment" a-t-elle assuré, "Ce n'est pas mon genre de m'immiscer dans une relation et de la gâcher je ne ferais jamais ça. J'ai été bien élevée. Je ne suis pas intéressée par ce genre de choses".