Justin Bieber marque son grand retour avec son nouveau single "Yummy" !

Depuis son passage au concert d'Ariana Grande à Coachella 2019, Justin Bieber ne cesse de teaser son grand retour sur le devant de la scène : "mon album arrive bientôt", a-t-il annoncé en direct. Ses fans attendaient donc avec impatience donc d'en savoir plus, mais malheureusement pour eux, la date de sortie de son opus n'a toujours pas été dévoilée. L'ex de Selena Gomez a quand même fait avancer les choses à Noël en annonçant une tournée aux Etats-Unis de juillet à septembre 2020, sa série documentaire Seasons et... son nouveau single Yummy.

Justin Bieber enfin de retour avec Yummy

C'est ce vendredi 3 janvier 2020 que Justin Bieber marque son grand retour avec son morceau très chill et succulent intitulé Yummy : "You got that yummy-yum / That yummy-yum, that yummy-yummy / Say the word, on my way / Yeah babe, yeah babe, yeah babe Any night, any day / Say the word, on my way / Yeah babe, yeah babe, yeah babe / In the mornin' or the late / Say the word, on my way", chante le Bieb's sur le refrain hyper efficace. Comme vous l'aurez compris avec les paroles, le son est plutôt du genre sensuel et romantique, serait-ce une déclaration à sa femme Hailey Baldwin ? En tout cas, les Beliebers valident fort ! Yummy comptabilise d'ailleurs plus d'un million de vues en même pas 24 heures !