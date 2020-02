Justin Bieber se confie sur son addiction à la drogue : "J'étais en train de mourir"

Justin Bieber a démarré dans le milieu de la musique très jeune, ce qui n'a pas été une bonne chose pour lui puisqu'il a mal vécu la célébrité à tel point qu'il a annulé son Purpose Tour en 2017 pour s'octroyer une pause. Une pause durant laquelle il s'est battu contre la dépression et a découvert être atteint de la maladie de Lyme, "mais aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général". En plus de tout ça, l'interprète de Yummy est devenu addict à la drogue, à la marijuana plus précisément.

"C'était effrayant et fou"

"La première fois que j'ai fumé de la weed, c'était dans ma cour. J'étais très défoncé", explique Justin Bieber dans sa série documentaire Seasons avant de confier que ça lui permettait de gérer son anxiété : "J'ai réalisé que j'aimais ça et c'est là où j'ai réellement commencé à fumer. Je suis devenu dépendant, ce qui m'a fait comprendre que je devais arrêter. Je ne pense pas que ce soit mauvais, c'est juste que pour moi, c'est une dépendance", poursuit le chanteur.

Sauf que le Bieb's n'a pas arrêté tout de suite, bien au contraire, il a commencé à prendre de la MDMA et des champignons hallucinogènes : "j'étais en train de mourir. C'était effrayant et fou. (...) C'était un échappatoire pour moi. J'étais jeune, comme tout le monde dans l'industrie ou dans le monde qui expérimente. Sauf que mon expérience se faisait devant les caméras. J'avais beaucoup d'argent. Ensuite, il y avait les gens qui attendaient des choses de moi et qui voulaient le même style de vie que moi."

"J'ai abusé de mon corps"

Heureusement, Justin Bieber a réussi à prendre conscience de la situation et à prendre le chemin de la guérison : "C'est hyper important de maîtriser sa santé mentale (...) J'ai abusé de mon corps dans le passé et maintenant je suis juste dans le processus de guérison. J'essaie de prendre soin de mon corps et du vaisseau que m'a donné Dieu."