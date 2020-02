Demi Lovato en couple avec le rappeur Machine Gun Kelly ? Les médias US s'enflamment

Après seulement un mois de relation, Demi Lovato s'est séparée d'Austin Wilson. D'après les infos de People, la chanteuse américaine, qui a fait son grand retour aux Grammy Awards 2020, aurait choisi de mettre un terme à leur couple pour se concentrer sur sa santé, après son overdose en 2018. C'est d'ailleurs en décembre 2019 que Demi Lovato a officialisé leur séparation "d'un commun accord" : "Les ruptures sont difficiles pour les deux personnes impliquées. S'il vous plait, n'allez pas le critiquer. C'est un gars bien, bien mieux que ce que les gens peuvent penser à cause de ses tatouages."

Demi Lovato et Machine Gun Kelly en couple ?

Depuis, l'interprète de Sober reste assez discrète sur sa vie sentimentale. Il se murmure quand même qu'elle serait en couple avec le rappeur Machine Gun Kelly. Les rumeurs ont commencé lorsque Demi Lovato et Colson Baker, de son vrai nom, ont été aperçus ensemble à la sortie d'un club de Los Angeles, aux alentours de 2h du matin ce mercredi 5 février 2020.

Le site Page Six explique qu'ils seraient partis dans deux voitures différentes... pour se rendre au même endroit. On est d'accord que ces infos sont assez minces pour affirmer que Demi Lovato et Machine Gun Kelly sont ensemble, d'autant plus que le mois dernier, les médias annonçaient l'interprète de Glass House avec la petite soeur de Miley Cyrus, Noah Cyrus.