Les Goonies : les acteurs se retrouvent virtuellement grâce à Josh Gad (Olaf de La Reine des Neiges)

La nostalgie est plus que jamais au rendez-vous en cette période de confinement. La preuve : plusieurs castings de séries ou de films se sont réunis le temps d'une vidéo. Les acteurs de Une nounou d'enfer ont relu le scénario du premier épisode, les acteurs de 90210 se sont retrouvés pour évoquer la série et les acteurs de High School Musical ont participé à une émission dans laquelle ils ont repris l'un des titres phares du premier film. Mais ils ne sont pas seuls.

Les Goonies réunis

Ce lundi 27 avril, le casting du film Les Goonies était aussi réuni virtuellement. C'est Josh Gad (vu dans La Belle et la Bête et qui double Olaf dans la version originale de La Reine des Neiges) qui a organisé ces retrouvailles auxquelles ont participé Sean Astin (Mikey), Corey Feldman (Mouth/Bagou en VF), Josh Brolin (Brand), Jeff Cohen (Chunk/Choco en VF), Kerri Green (Andy), Jonathan Ke Quan (Data), Martha Plimpton (Stef), Robert Davi (Jake Fratelli), Joe Pantoliano (Francis Fratelli) mais aussi Richard Donner (réalisateur), Chris Columbus (scénariste) et Steven Spielberg (producteur). Dans la vidéo de 26 minutes à découvrir dans notre diaporama, l'équipe a évoqué des souvenirs de tournage et même rejoué des scènes, le tout avec beaucoup d'humour !

Une bonne action

Mais cette vidéo qui a sûrement fait plaisir aux fans du film n'a pas uniquement été publiée pour le plaisir. Josh Gad s'est associé au Center for Disaster Philanthropy, une organisation qui propose aux donateurs d'orienter leurs dons en fonction des besoins (Covid-19, sinistres naturels...), afin de récolter des fonds. Près de 18 000 dollars ont été récoltés grâce aux retrouvailles des Goonies. L'acteur promet d'ailleurs d'autres vidéos rassemblant d'autres castings afin de récolter des fonds pour des associations. Une belle initiative à saluer !