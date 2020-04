Une nounou d'enfer : les acteurs réunis pour rejouer le premier épisode, découvrez la vidéo

Diffusée entre 1993 et 1999 aux Etats-Unis, Une nounou d'enfer reste une série culte pour de nombreux téléspectateurs. Depuis des années, des rumeurs autour d'une suite circulent sur le web et Fran Drescher, co-créatrice et actrice principale du show, semble toujours au taquet. En janvier, elle annonçait la création d'une comédie musicale centrée sur les aventures de la célèbre nounou qui sera jouée par une nouvelle actrice. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là !

Les acteurs reprennent leurs rôles pour une lecture du scénario

La semaine dernière, Fran Descher annonçait des retrouvailles exceptionnelles du casting d'Une nounou d'enfer. En plein confinement et pour donner un peu de magie aux fans de la première heure et aux autres, l'actrice annonçait que le casting allait se retrouver virtuellement pour une lecture du scénario du premier épisode de la série. Et c'est maintenant chose faite : la vidéo a été postée dans la nuit de lundi à mardi sur la chaîne Youtube de Sony Pictures. On peut y retrouver Fran Drescher (l"inoubliable nounou), Charles Shaughnssy (Maxwell), Lauren Lane (C.C.), Daniel Davis (Niles), Nicholle Tom (Maggie) ou encore Madeline Zima (Grace). La vidéo d'une trentaine de minutes est dispo dans notre diaporama.

Une suite à venir ?

Une vidéo qui nous donne forcément des envies de suite ! Il faut dire que la mode des reboots est toujours d'actualité à Hollywood. Alors, une suite de Une nounou d'enfer peut-elle vraiment arriver ? Rien n'est impossible ! En 2017, Fran Drescher avait confié être pour une possible suite. "Nous avons besoin que vous vous manifestiez pour un retour d'Une nounou d'enfer. C'est dingue de voir à quel point tous les exécutifs ne savent pas combien de fans à travers le monde veulent réellement un retour de la Nounou. Donc oui, partout dans le monde, montrons à tous les professionnels de la télévision que nous voulons tous plus d'épisodes d'Une nounou d'enfer. Manifestez-vous maintenant ! #bringbackTheNanny" avait-elle posté sur Twitter. On croise les doigts !