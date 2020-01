Une nounou d'enfer de retour... en comédie musicale !

Diffusée entre 1993 et 1999 aux Etats-Unis, Une nounou d'enfer a bercé l'enfance de nombreuses personnes dans le monde entier. En 2018, Fran Drescher, qui jouait le rôle de Fran, la nounou du show, dévoilait qu'un nouveau projet était en préparation. "Nous sommes en train de travailler sur un très gros projet. Ça devrait être très excitant pour les fans, mais je n'ai pas la possibilité d'annoncer quoi que ce soit pour l'instant. Mais ça s'annonce énorme" avait confié l'actrice. On avait plus eu de nouvelles du projet... jusqu'à hier !

La comédie musicale Une nounou d'enfer en approche

Ce n'est donc pas à la télé que Une nounou d'enfer va revenir mais à Broadway. Fran Drescher et Peter Marc Jacobson, les créateurs de la série, sont en pleine écriture d'une comédie musicale ont annoncé ce mercredi 8 janvier 2020 les producteurs du projet, Brian et Scott Zeilinger. Pour l'instant, on ne connaît pas de détail sur ce futur show, mis à part que les chansons seront écrites par Rachel Bloom et Adam Schlesinger. Connue pour son rôle dans Crazy Ex-Girlfriend, où elle chantait, Rachel Bloom se chargera des paroles tandis que Adam Schlesinger écrira la musique. L'actrice avait remporté un Emmy Award en 2019 pour les musiques de sa série qui s'est terminée en 2019.

Un nouvelle nounou à venir

Ne vous attendez cependant pas à retrouver Fran Drescher sur scène : l'actrice a confirmé qu'elle ne reprendrait pas son rôle. "Je le ferais bien moi-même mais il faudrait changer le titre en The Granny (qui signifie la grand-mère, le titre original de la série était The Nanny, ndlr)" a confié la star. "Nous sommes confiants de trouver une fabuleuse actrice qui est drôle, charmante et avec une grande voix" ont expliqué les créateurs de Une nounou d'enfer dans un communiqué de presse.