Une Nounou d'enfer de retour (ou presque) : les acteurs vont filmer un épisode... à distance

Il n'y a pas de petites idées pour aider le monde à vivre au mieux ce confinement. Tandis que les acteurs de Scrubs viennent de lancer un podcast dédié aux coulisses de la série, Fran Drescher - l'inoubliable interprète de Fran Fine dans Une Nounou d'Enfer, a imaginé un autre concept afin de jouer avec la nostalgie du public.

Un tournage à distance

Dans un communiqué, la comédienne a rappelé, "Le rire est le meilleur de tous les remèdes". De fait, elle s'est rapprochée de Peter Marc Jacobson, co-créateur d'Une Nounou d'enfer, afin de lui pitcher une idée aussi inattendue qu'originale, à savoir celle de "réunir le casting d'origine pour une lecture virtuelle du pilote".

Traduction ? Tous les acteurs de la série - à l'exception de James Marsden, vont reprendre leur rôle et rejouer à distance, devant leur web-cam, le tout premier épisode de la comédie. Une performance qui sera enregistrée via Zoom et qui sera ensuite disponible sur la chaîne Youtube de Sony Pictures le 6 avril prochain.

Une idée pour aider les fans

De quoi motiver les acteurs à rebooter la série, comme le souhaite régulièrement l'actrice ? Pourquoi pas. Fran Drescher l'a précisé, si ces retrouvailles ont été pensées pour le public, elles semblent beaucoup exciter le casting : "En pleine période de pandémie, c'est une performance unique imaginée pour nos fans à travers le monde qui peuvent se sentir stressés et isolés, et qui pourraient avoir besoin d'un vrai remontant. C'est sûr que ça nous a donné à tous un vrai boost et on espère que ça sera également le cas pour vous".