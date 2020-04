90210 : 11 ans après, Dustin Milligan explique le départ d'Ethan

En 2008, la CW diffusait la première saison de 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération, le spin-off de Beverly Hills centré sur Annie (Shenae Grimes) et Dixon (Tristan Wilds) qui débarquaient au lycée de West Beverly. Parmi les autres ados qu'ils y croisaient, on retrouvait Naomi (AnnaLynne McCord), Erin (Jessica Stroup) mais aussi Ethan (Dustin Milligan). Le personnage quittait subitement la série à la fin de la saison 1.

Un rôle pas fait pour lui ?

En plein confinement, les acteurs de 90210 ont décidé de réserver une surprise aux fans avec des retrouvailles virtuelles, organisées par Shenae Grimes. L'occasion pour les acteurs d'évoquer le départ soudain de Dustin Milligan. Selon Jessica Stroup, cette décision a été prise par les showrunners de la série qui ont changé entre la saison 1 et 2. "Ils voulaient changer les choses et Dustin était un peu... C'est un mec qui aime faire rire. Il a ça en lui et il devait beaucoup se forcer à être ce petit ami sexy" a expliqué l'interprète d'Erin.

Dustin Milligan s'exprime

Une chose que l'acteur confirme ! Présent lui aussi à ces retrouvailles, il confie que Ethan devait à l'origine être beaucoup plus fun et que c'est pour ça qu'il avait auditionné. "A l'origine, le rôle était assez drôle. C'était un peu un athlète bête ce que j'aimais beaucoup. Pour moi, c'était super de faire ça mais le rôle avait changé quand le tournage a commencé et c'était compliqué d'avoir à constamment me forcer" a-t-il avoué.

Regardez les retrouvailles des acteurs de 90210 :