TEST La Princesse de Chicago 2 : Margaret, Stacy ou Fiona, quel sosie es-tu ?

Après le succès de La Princesse de Chicago, où Vanessa Hudgens jouait la duchesse Margaret et la pâtissière Stacy, la suite est dispo. En effet, vous pouvez voir La Princesse de Chicago 2 alias La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine (The Princess Switch : Switched Again en VO) sur Netflix, qui est dans le top 10 en France de la plateforme de streaming depuis sa sortie. L'occasion de replonger dans l'histoire de Margaret qui est sur le pont d'être couronnée reine et s'est séparée de Kevin (Nick Sagar) et de Stacy qui est devenue princesse en épousant le prince Edward (Sam Palladio). Un téléfilm de Noël à ne pas manquer ! D'autant plus que Vanessa Hudgens y incarne un troisième et nouveau personnage / sosie : Fiona, la cousine de Margaret.

Et en attendant d'en savoir un peu plus sur La Princesse de Chicago 3, qui a été confirmé par Netflix, quel sosie êtes-vous ? Plutôt Margaret, Stacy ou Fiona ? Faites vite notre test de personnalité pour savoir quel perso du téléfilm de Noël vous ressemble le plus !