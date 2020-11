La Princesse de Chicago 3 : 5 théories sur la suite de la saga

1. Un crossover avec A Christmas Prince

La Princesse de Chicago 2 alias La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine (The Princess Switch : Switched Again en VO) est sorti ce jeudi 19 novembre 2020 sur Netflix. Et beaucoup l'ont déjà maté ! La suite du téléfilm de Noël avec Vanessa Hudgens aura droit à un troisième volet, La Princesse de Chicago 3 ayant été confirmé. Et plusieurs internautes imaginent déjà un crossover avec une autre franchise de Noël signée Netflix : A Christmas Prince (qui avaient eu deux suites A Christmas Prince : The Royal Wedding et A Christmas Prince : The Royal Baby).

En effet, déjà dans le premier film La Princesse de Chicago, il y avait un clin d'oeil à A Christmas Prince dans une scène. Margaret et Kevin regardaient alors l'autre saga sur Netflix, et la séquence avait spoilé la fin de l'histoire. Un nouveau cameo a lieu dans La Princesse de Chicago 2 lors du couronnement de Margaret. Amber (Rose McIver) et Richard (Ben Lamb) étaient parmi les invités. Alors est-ce que les deux couples des royaumes inventés par la plateforme de streaming pourraient avoir un téléfilm de Noël commun ?