La Princesse de Chicago 3 : 4 rôles pour Vanessa Hudgens dans la suite ? Elle répond

3 personnages différents, "c'est ma limite"

Dans le premier volet de La Princesse de Chicago (The Princess Switch en VO), Vanessa Hudgens incarnait deux personnages différents : Margaret Delacourt et Stacy Denovo. Dans la suite du téléfilm de Noël, La Princesse de Chicago 2 qui est sorti ce jeudi 19 novembre 2020 sur Netflix, l'actrice y joue un troisième sosie : Fiona. Alors que La Princesse de Chicago 3 a été confirmé, beaucoup d'internautes se demandent si la star interprétera un autre sosie, arrivant ainsi à 4 personnages différents pour elle toute seule.

Vanessa Hudgens, qui a précisé à ET Online que "rien n'a encore été filmé" pour La Princesse de Chicago 3, a confié : "Je suis très enthousiaste à ce sujet, car je vais beaucoup jouer". Par contre, "je vais juste écraser cette rumeur maintenant, ce n'est pas le cas, personne ne se fait d'illusions à ce sujet" a-t-elle expliqué, "Trois, c'est ma limite. C'est tout ce que ma capacité mentale peut supporter".

Celle qui s'est fait connaître avec la saga High School Musical sur Disney Channel avant de tourner dans la franchise de Noël de Netflix a ajouté à TheWrap que jouer 4 sosies dans le même film, "c'est tout simplement trop extravagant. Nous sommes déjà au maximum de l'extravagance avec trois personnages, nous allons nous en tenir là". "Et je perdrais la tête à 100% si j'essayais d'ajouter un autre moi, même s'il serait probablement écossais, j'adore cet accent et ce serait une excellente excuse pour maîtriser l'accent écossais. Mais non, ce n'est pas le cas" a-t-elle précisé, le tournage de La Princesse de Chicago 2 s'étant passé en Ecosse, pays qui sera de nouveau le lieu de tournage du 3ème opus.

Vanessa Hudgens avoue que c'était déjà compliqué de jouer Margaret, Stacy et Fiona

Interviewée par Cinemablend, Vanessa Hudgens a aussi précisé à quel point c'était déjà difficile de jouer Margaret, Stacy et Fiona pour la suite du film : "J'essaie de tracer une carte de ce que je vais faire pour me souvenir de ce à quoi je dois réagir. Pour être honnête, tout cela est très déroutant. Cela prend beaucoup de temps, parce que normalement, on fait une scène, un plan large", "et on passe à autre chose, mais avec ça, on fait un plan large, on garde le plan large pour qu'ils puissent rassembler tout le monde et ensuite je dois juste passer en revue chaque personnage avec les changements entre les deux et ensuite mes doublures font les scènes aussi et doivent apprendre toutes les différentes parties. C'est juste très, très confus, surtout après une longue journée, mon cerveau serait définitivement grillé".