La Princesse de Chicago 2 : 3 bonnes raisons de ne pas manquer le film de Noël sur Netflix

1. Pour savoir ce qui se passe ensuite pour Margaret et Stacy

Les téléfilms de Noël Netflix sont chaque année de plus en plus nombreux. Après le très réussi Holidate avec Emma Roberts, c'est La Princesse de Chicago 2 alias La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine (The Princess Switch 2 : Switched Again en VO) qui arrive ce jeudi 19 novembre 2020 sur Netflix. Et il ne faut surtout pas manquer le téléfilm de Noël si vous voulez savoir ce qui est arrivé à la duchesse Margaret Delacourt et à la pâtissière Stacy Denovo, toutes deux incarnées par Vanessa Hudgens.

Alors que Margaret va être couronnée reine, elle se retrouve tiraillée entre Kevin (Nick Sagar), dont elle s'est séparée, et un ami qui tente de la séduire. Quant à Stacy, elle aussi doit travailler sa relation avec Edward (Sam Palladio) qui se sent délaissé. Et le tout se complique avec l'arrivée d'un troisième sosie : Fiona, la cousine qui aime faire la fête et surtout le pouvoir.

2. Pour l'ambiance des fêtes de Noël

Comme le montre le trailer de La Princesse de Chicago 2, une fois de plus vous serez transportés dans un téléfilm de Noël au décor fabuleux. Des paysages blancs, remplis de neige, des flocons qui tombent et promettent des scènes romantiques, un château aux illuminations incroyables, des sapins partout, des guirlandes, des lumières et des boules de Noël à gogo pour se sentir déjà en vacances hivernales. Sans oublier les pâtisseries de Stacy. Bref, tout a été pensé pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année !

3. Pour passer un bon moment

Oui, le scénario est couru d'avance et les clichés sont nombreux, mais on kiffe les téléfilms de Noël. Ils nous remplissent de bons sentiments, ils sont plein d'amour et d'espoir. Ce qui est déjà très appréciable d'habitude, avant les fêtes de fin d'année, et qui l'est encore plus en cette période compliquée. En regardant le deuxième volet de cette saga de Noël Netflix, vous allez un peu oublier la pandémie de coronavirus et faire le plein de bonne humeur.