La Princesse de Chicago 2 : Vanessa Hudgens voit triple dans le trailer du téléfilm de Noël Netflix

Découvrez le trailer de La Princesse de Chicago 2

La Princesse de Chicago 2 : dans la peau d'une reine débarque le 19 novembre 2020 sur Netflix. L'occasion de retrouver Vanessa Hudgens dans les rôles titres de la duchesse Margaret Delacourt et de la pâtissière Stacy Denovo. De quoi parlera la suite du téléfilm de Noël, baptisée The Princess Switch : Switched Again en version originale ? "Quand Margaret s'apprête à monter sur le trône, mais traverse une mauvaise passe avec Kevin, Stacy lui vient en aide avant qu'un nouveau sosie ne compromette leur plan".

La plateforme de streaming a d'ailleurs enfin dévoilé le trailer vidéo de La Princesse de Chicago 2. Et Vanessa Hudgens n'y incarne plus seulement deux personnages, mais trois au total. Quant à l'intrigue, une fois de plus Margaret et Stacy semblent avoir quelques difficultés, tant dans leurs vies personnelles que professionnelles. Arriveront-elles une fois de plus à régler leurs problèmes en échangeant leurs places ?

Lady Fiona veut être reine, Antonio menace le couple séparé Margaret-Kevin

Dans les images de La Princesse de Chicago 2 : dans la peau d'une reine, Vanessa Hudgens se retrouve ainsi à jouer un troisième sosie : Lady Fiona Pembroke, la cousine de Margaret. Cette dernière veut elle aussi échanger sa place... pour être reine. Sauf que Margaret et Stacy ont prévu d'elles-mêmes switcher. Lady Fiona apparaît ainsi comme la "méchante" qui va apporter une nouvelle intrigue. Mais ce n'est pas tout, dès le début du trailer on découvre que Margaret et Kevin se sont séparés. Et s'ils ont l'air toujours amoureux l'un de l'autre, leurs retrouvailles sont menacées par Antonio, qui semble séduit par la future reine...

De quoi donner envie de voir la suite. En plus, bonne nouvelle pour les abonnés Netflix : La Princesse de Chicago 3 a été confirmé en octobre 2020.