La Princesse de Chicago 2 : château, sosies, livre... Les secrets de la saga de Noël Netflix

Le château de la saga existe vraiment

Alors non, le royaume de Montenaro en Belgravia que vous pouvez voir dans La Princesse de Chicago n'existe pas. Mais le château, lui, est bien réel. En effet, le magnifique château que vous avez pu retrouver dans La Princesse de Chicago 2 alias La Princesse de Chicago : dans la peau d'une reine (The Princess Switch : Switched Again en VO) sur Netflix est celui de Hopetoun House, en Ecosse. Comme l'ont fait remarquer le Daily Record et le Edimburgh News, les tournages des deux téléfilms de Noël qui suivent les aventures de la duchesse Margaret Delacourt (devenue reine) et de la pâtissière Stacy Denovo se sont passés en Ecosse, notamment dans les villes d'Edimbourg et de Glasgow.

Les acteurs ont dû jouer avec des fonds verts pour certaines scènes

Comme vous avez pu le voir, Vanessa Hudgens incarne non plus deux mais trois personnages dans La Princesse de Chicago 2. Sam Palladio alias Edward dans le téléfilm a confié à US Weekly que lui et les autres acteurs du casting devaient jouer avec des fonds verts pour que Margaret, Stacy et Fiona, toutes trois interprétées par Vanessa Hudgens, soient dans la même scène. "Nous faisions des trucs avec des fonds verts et avec des écrans divisés" pour les scènes où les sosies sont ensemble a-t-il expliqué. Ce qui était difficile sur le tournage. Du coup, ils utilisent des objets comme des balles de tennis pour représenter les trois personnages : "On se disait : 'OK, cette balle de tennis, c'est Fiona ? Ce double cascadeur ici, c'est Margaret ? Ok, je l'ai'. C'était très amusant !".

Même les autres acteurs s'embrouillaient sur le tournage avec les 3 sosies

Mais avec une seule actrice pour trois personnages différents, il y avait quand même de quoi s'emmêler les pinceaux sur le tournage ! Sam Palladio a en effet avoué à US Weekly que "c'était délicat" pour Vanessa Hudgens de "devoir apprendre trois personnages principaux, c'est assez fou, et je suis sûr que sa tête tournait certains jours". Surtout que le tournage durait parfois 15 heures par jour. Et malgré les 3 accents différents, l'acteur a confié qu'il s'embrouillait parfois : "Elle a essayé de les rendre différents en leur donnant trois accents différents - celui-ci a cette inflexion et celui-là fait ceci. C'était très amusant. C'était parfois déroutant ! On se disait : 'A qui je parle ?'".

L'histoire est inspirée d'un livre

Les deux premiers films ont été réalisés par Mike Rohl, basés sur un scénario de Robin Bernheim et de Megan Metzger. Mais le concept du film où deux personnes qui se croisent, qui sont identiques et qui échangent leur place vient de bien plus loin. En effet, l'idée est tirée du roman The Prince and the Pauper de Mark Twain, sorti en 1881. Une adaptation en film avec Cole Sprouse et Dylan Sprouse avait même vu le jour.

Les films sont liés à la franchise A Christmas Prince

Netflix s'est créé un "univers de Noël", un peu comme Marvel et DC Comics. En effet, plusieurs téléfilms de Noël Netflix sont liés les uns aux autres avec des références entre eux. Par exemple, dans le premier volet de La Princesse de Chicago, Margaret et Kevin regardent A Christmas Prince sur Netflix. Une scène qui a même spoilé la fin de A Christmas Prince. Et dans La Princesse de Chicago 2, il y a un nouveau clin d'oeil à l'autre saga de Noël Netflix. Si vous n'avez pas remarqué, sachez que la scène se déroule à la fin, lors du couronnement de Margaret.

Le tournage de La Princesse de Chicago 3 n'a pas encore commencé

Ce n'est pas vraiment un secret, mais vous être peut-être passé à côté de l'info : il y aura bien un troisième film pour la saga. La Princesse de Chicago 3 a été confirmé, mais Vanessa Hudgens a affirmé à ET Online que le tournage n'avait pas encore commencé : "Rien n'a été tourné pour le moment". Contrairement à The Kissing Booth 3, qui aurait été tourné dans la foulée de The Kissing Booth 2, le troisième volet de La Princesse de Chicago devra donc attendre avant d'être tourné.