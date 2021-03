Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) "traumatisé" par le succès de la série

Disponible depuis le 25 décembre dernier sur Netflix, La Chronique des Bridgerton a battu des records et est devenue la série la plus vue de tous les temps en un mois. Un succès fou qui lui a permis d'être renouvelée pour une saison 2 dont le tournage débutera prochainement et qui sera basée sur le 2e roman de Julia Quinn, consacré à Anthony (découvrez ce qui nous attend dans la suite de la série selon le livre). Mais certains acteurs n'ont pas vraiment vécu la soudaine popularité de la série à cause... du confinement ! Parmi eux ? Jonathan Bailey.

"On a l'impression qu'on ne peut pas vivre cette expérience avec les autres"

Au Royaume-Uni, un confinement a été mis en place depuis la fin décembre et les acteurs de La Chronique des Bridgerton, comme tous les citoyens britanniques, se sont donc retrouvés enfermés à la maison... sans possibilité de vivre pleinement le succès de la série. Interrogé par Evening Standard Magazine sur cette période compliquée, Jonathan Bailey (découvrez 5 choses à savoir sur l'acteur) avoue que ce confinement a un peu gâché son plaisir. "L'isolation du confinement a été difficile pour tout le monde mais on a surtout l'impression qu'on ne peut pas vivre cette expérience avec les autres" a-t-il expliqué au sujet du succès de la série.

Résultat ? Le retour à la réalité suite à la possibilité de pouvoir de nouveau sortir de chez lui a été plutôt difficile à vivre. "J'ai l'impression d'être poussé d'un coup vers une renommée mondiale. Même aujourd'hui, rencontrer et parler à des gens qui ont vu la série ça me fait bizarre. Pour moi et tous les acteurs britanniques, c'est un peu comme la NASA. Netflix a envoyé cette fusée dans l'espace et nous aussi." a ajouté l'interprète d'Anthony.

Il se confie sur son sentiment face au succès

L'acteur de 32 ans avoue aussi qu'il ne vit pas forcément très bien ce succès soudain. "C'est une chose brillamment traumatisante à vivre. Ça n'arrive qu'une fois et il faut réussir à garder les pieds sur terre et à gérer. Je pense que ça va me prendre un moment" a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter : "On travaille et on fait tout son possible pour devenir acteur, s'améliorer et prendre du plaisir. Mais on ne peut pas être doué pour la célébrité. C'est le cas pour certains mais pas pour tous. C'est différent pour chaque personne. Il y a des opportunités soudaines qui arrivent et c'est génial, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai réalisé qu'il faut aussi apprendre à dire non car en faisant ça, on reste sur le chemin qu'on s'est tracé".