La Chronique des Bridgerton saison 2 : le tournage interrompu pour la 3e fois à cause de la Covid-19

Tourner une série ou un film en pleine pandémie de Covid-19, ce n'est pas facile. Mais certaines productions sont plus impactées que d'autres. C'est la cas de La Chronique des Bridgerton. Le tournage de la série a été interrompu une première fois à la mi-juillet avant de reprendre immédiatement. Mais le lendemain, les prises de vues ont de nouveau été stoppées après des cas de Covid-19. Le tournage a repris une quinzaine de jours plus tard, le 3 août dernier. Mais ce n'est pas fini...

Une "épidémie" de Covid sur le tournage de Bridgerton

Selon The Sun, le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est de nouveau en pause. L'info n'a pas été confirmée par Netflix mais une source proche de l'équipe de production confie que la situation serait plutôt préoccupante. "Le tournage est un vrai chaos à cause du Covid et les patrons sont en colère" précise cette personne. Toujours selon cette source, il s'agirait d'une vraie "épidémie" en coulisses : plusieurs membres de l'équipe technique mais aussi plusieurs acteurs auraient été testés positifs à la Covid-19. "Ils ont été informés que le tournage serait stoppé jusqu'à nouvel ordre" précise cette source.

La saison 2 repoussée ?

Difficile pour l'instant de dire si cette nouvelle pause du tournage aura un impact sur la date de sortie des nouveaux épisodes de la série produite par Shonda Rhimes. Chris Van Dusen, créateur et showrunner de La Chronique des Bridgerton, a dévoilé cet été que les premiers épisodes de la saison 2 sont déjà prêts mais ne s'était pas épanché sur les conséquences des interruptions de tournage à cause du coronavirus. La suite de La Chronique des Bridgerton, centrée sur l'histoire d'amour d'Anthony (Jonathan Bailey), devrait être disponible en 2022 sur Netflix. Découvrez tout ce que l'on sait sur la suite de la série.