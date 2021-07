La Chronique des Bridgerton saison 2 : le tournage interrompu après un cas de Covid-19

Après l'énorme succès de la saison 1, La Chronique des Bridgerton a, sans surprise, était renouvelée pour une saison 2. Exit Regé-Jean Page qui a décidé de quitter la série, la suite sera centrée - comme le 2e roman de la saga littéraire de Julia Quinn - sur Anthony Bridgerton. Suite aux nominations des Emmy Awards 2021, cérémonie pour laquelle la série est nommée 12 fois, le créateur Chris Van Dusen a teasé la suite et l'alchimie "magnétique" entre les deux nouveaux acteurs principaux, Jonathan Bailey et Simone Ashley. Sauf que le show ferait désormais face à un petit contre temps.

Un membre de l'équipe de Bridgerton testé positif à la Covid-19

Selon The Sun, info relayée ensuite par plusieurs tabloïdes britanniques, le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton aurait été interrompu cette semaine. La faute au Covid-19 (eh non, on en a pas fini avec la pandémie...). Malgré la vaccination, l'Angleterre fait face à une nouvelle flambée épidémique à cause du variant Delta : plus de 47 000 nouveaux cas ont été recensés outre-Manche ce jeudi 15 juillet 2021. Ce serait un membre de l'équipe technique de Bridgerton qui aurait été testé positif mais on en sait pas plus sur son état de santé.

Par précaution, la production a donc décidé de mettre en pause le tournage pour tester l'ensemble des équipes (techniques et acteurs). Interrogé par The Mirror, Netflix a confirmé cette pause suite à "la détection d'un test positif à la Covid-19 au sein de l'équipe technique" de la série. Les personnes ayant été en contact avec la personne contaminée ont été placées à l'isolement, précise The Sun. Selon The Mirror, le tournage devrait reprendre (presque) normalement ce vendredi 16 juillet 2021. Bridgerton n'est pas la seule série Netflix à avoir été touchée : le tournage d'Elite avait aussi dû être interrompu après un test positif en août 2020. Cette pause ne devrait donc avoir aucune incidence sur la sortie de la série.

Une pause qui inquiète Netflix

Mais cette interruption inquiéterait les dirigeants de Netflix. Car mettre en pause un tournage, c'est aussi perdre de l'argent. De plus, Netflix s'apprêterait à lancer prochainement le tournage d'une autre série onéreuse et populaire : The Crown. "C'est un cauchemar logistique d'assurer la sécurité de tous, d'empêcher un cluster et de contenir les contaminations s'il y en a. (...) Netflix a fait tout ce qu'il fallait pour s'assurer que les mesures sont en place sur Bridgerton et ça prouve à quel point il est difficile pour un tournage si énorme d'être complètement protégé de la Covid." a confié une source proche la production à The Sun.