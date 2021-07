Regé-Jean Page, Emily in Paris, WandaVision... tous les nommés aux Emmy Awards 2021

Après les victoires de Zendaya ou Succession lors d'une cérémonie 2020 à distance, qui seront les gagnants des Emmy Awards 2021 ? Pour concourir, les séries doivent avoir été diffusées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, sur une chaîne ou bien une plateforme. Mais alors, quels sont ceux qui ont tiré leur épingle du jeu cette année et convaincu les membres de l'Académie des arts et des sciences de la télévision ?

La Chronique des Bridgerton et Regé-Jean Page nommés

Plus gros succès de l'histoire de Netflix, La Chronique des Bridgerton est en lice pour les Emmy Awards 2021. La série est nommée dans la catégorie "meilleure série dramatique" et ce n'est pas tout : Regé-Jean Page qui a quitté le show avant la saison 2 est aussi nommé pour le prix de meilleur acteur. Netflix a d'ailleurs enchaîné les nominations puisque Emily in Paris (catégorie comédie), The Crown ou encore Le Jeu de la Dame sont nommés. Egalement en lice ? La série WandaVision dans la catégorie meilleure série limitée ainsi que ses deux acteurs, Elisabeth Olsen et Paul Bettany.

Tous les nommés aux Emmy Awards 2021

Meilleure série dramatique

The Boys

La Chronique des Bridgerton

The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This is Us

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, This is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O'Connor, The Crown

Regé-Jean Page, La Chronique des Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

MJ Rodriguez, Pose

Jurnee Smolett, Lovecraft Country

Meileur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Michael K. Williams, Lovecraft Country

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, The Crown

O-T Fagbenle, The Handmaid's Tale

Max Minghella, The Handmaid's Tale

Bradley Whitfor, The Handmaid's Tale

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This is Us

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Emerald Fennell, The Crown

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Samira Wiley, The Handmaid's Tale

Madeline Brewer, The Handmaid's Tale

Ann Dowd, The Handmaid's Tale

Meilleur guest masculin dans une série dramatique

Don Cheadle, Falcon et le soldat de l'hiver

Charles Dance, The Crown

Timothy Olyphant, The Mandalorian

Courtney B. Vance, Lovecraft Country

Carl Weathers, The Mandalorian

Meilleur guest féminine dans une série dramatique

Alexis Bledel, The Handmaid's Tale

Claire Foy, The Crown

Mckenna Grace, The Handmaid's Tale

Sophie Okonedo, Ratched

Phylicia Rashad, This Is Us

Meilleure comédie

Blackish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

La méthode Kominsky

Pen15

Ted Lasso

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson, blackish

Michael Douglas, La méthode Kominsky

William H. Macy, Shameless

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Kenan

Meilleure actrice dans une comédie

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Allison Janney, Mom

Tracee Ellis Ross, blackish

Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie

Carl Clemons-Hopkins, hacks

Kenan Thompson, Kenan

Bowen Yang, Saturday Night Live

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohamed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, La méthode Kominsky

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie

Hannah Einbinder, Hacks

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Rosie Perez, The Flight Attendant

Meilleur guest masculin dans une comédie

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Dave Chappelle, Saturday Night Live

Morgan Freeman, La méthode Kominsky

Daniel Kaluuya, Saturday Night Live

Daniel Levy, Saturday Night Live

Meilleure guest féminine dans une comédie

Jane Adams, Hacks

Yvette Nicole Brown, A Black Lady Sketch Show

Bernadette Peters, Zoey et son incroyable playlist

Issa Rae, A Black Lady Sketch Show

Maya Rudolph, Saturday Night Live

Kristen Wiig, Saturday Night Live

Meilleure série limitée ou téléfilm

I May Destroy You

Mare of Easttown

Le Jeu de la Dame

The Underground Railroad

WandaVision

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGreagor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom Jr, Hamilton

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius : Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, Le Jeu de la Dame

Kate Winslet, Mare of Easttown

Meilleur programme de compétition

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Meilleur talk-show

Conan

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Pour découvrir les gagnants, rendez-vous le 19 septembre. La cérémonie sera présentée par Cedric the Entertainer, star de la série The Neighbordhood.