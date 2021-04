La Chronique des Bridgerton saison 2 : Regé-Jean Page, un départ à cause du scénario ?

L'info a étonné et choqué de nombreux fans de La Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page ne reviendra pas pour la saison 2 de la série. L'acteur n'aurait en fait signé que pour une seule saison de la série qui a cartonné sur Netflix. Les producteurs ont voulu le faire revenir pour la suite mais il a décliné leur offre malgré un joli chèque. La fin de l'histoire ? Pas vraiment...

Regé-Jean Page aurait été mécontent de l'absence de Simon

Chris Van Dusen, le créateur de La Chronique des Bridgerton, l'a expliqué dès la sortie de la série sur Netflix : le but du show est d'adapter les 8 romans écrits par Julia Quinn. Comme vous le savez déjà sûrement, chaque livre de la saga des Bridgerton est centré sur un enfant du clan. Après Daphné (Phoebe Dynevor), c'est Anthony (Jonathan Bailey) qui est au coeur du 2e roman et donc de la saison 2. Une chose qui n'aurait pas trop plu à Regé-Jean Page.

Selon Page Six, l'acteur aurait refusé de signer pour la saison 2 car son personnage n'avait pas un rôle suffisamment important à ses yeux. Une chose qui aurait causé des tensions avec l'équipe de la série. "Regé ne revient pas dans La Chronique des Bridgerton à cause de différends créatifs avec Shonda Rhimes et son équipe. Il n'était pas heureux avec ce qui était prévu pour son personnage dans la saison 2 dans laquelle il serait revenu mais n'aurait plus été au centre de la série" a confié une source à la page people. Préférant se consacrer à sa carrière (il a déjà deux projets de films dans les cartons), Regé-Jean Page aurait donc décidé de claquer la porte. Des rumeurs à prendre avec précaution, Page Six n'étant pas la source la plus sûre de la presse US.

Ce qui nous attend dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton

Si Regé-Jean Page sera absent de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, Phoebe Dynevor, elle, reprendra son rôle de Daphné dans la suite (découvrez 3 théories autour de l'absence de Simon). Dans les nouveaux épisodes, Anthony va chercher la femme idéale, lui qui a décidé de ne pas se marier par amour. Une quête qui va lui faire croiser la route de la famille Sharma (Sheffield dans le roman disponible aux éditions J'ai Lu) et aux deux filles en âge d'être mariées : la jeune, naïve et sublime Edwina et sa soeur aînée franche et directe, Kate. Le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ne va pas tarder à débuter et Netflix a déjà annoncé 5 nouveaux acteurs au casting dont Simone Ashley (Sex Education) dans le rôle de Kate.