La Chronique des Bridgerton saison 2 : voici la somme qu'a refusée Regé-Jean Page

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton s'annonce bien différente et pas seulement car l'histoire sera désormais centrée sur l'histoire d'amour d'Anthony, joué par Jonathan Bailey. Ce vendredi, on apprenait que Regé-Jean Page ne reprendrait pas son rôle de Simon dans la suite. L'acteur n'a signé que pour une saison de la série et a décidé de ne pas revenir. Une annonce qui a énervé de nombreux fans, certains lançant même un appel au boycott et une pétition pour demander le retour du partenaire de Phoebe Dynevor, malgré le fait que l'absence de Simon soit un choix de Regé-Jean Page. Ce mardi, le site du Hollywood Reporter a fait de nouvelles révélations sur les coulisses de ce départ... et confirmé l'info qui laissait entendre que l'acteur aurait refusé un gros chèque pour revenir.

Simon ne devait pas faire partie de la saison 2 à l'origine

Le départ de Régé-Jean Page a peut-être choqué les fans de La Chronique des Bridgerton mais en réalité, il aurait toujours été prévu. C'est en tout ca ce qu'affirme The Hollywood Reporter qui explique que, même avant le succès de la saison 1, il a toujours été prévu de consacrer la saison 2 à l'histoire d'Anthony, comme c'est le cas dans la saga littéraire de Julia Quinn. Regé-Jean Page avait bien signé pour une unique saison et, à l'origine, Simon ne devait apparaître que dans les épisodes de la saison 1 et pas du tout dans la saison 2.

Mais suite à l'énorme succès de La Chronique des Bridgerton (la série est devenue le programme le plus vu de la plateforme en un mois) et à la popularité de Regé-Jean Page, la production a changé d'avis. Selon le site, l'équipe aurait contacté les agents de l'acteur en janvier pour lui proposer de finalement revenir dans la série.

La belle somme à laquelle Regé-Jean Page a dit non

Afin de persuader Regé-Jean Page de signer pour un retour, la série aurait été prête à mettre le paquet. Toujours selon THR, la production lui aurait proposé un rôle de guest star pour trois à cinq épisodes (sur huit) avec un salaire de 50 000 dollars (42 000 euros) par épisode. Selon le compte Instagram DeuxMoi qui a révélé l'info ce week-end, il aurait pu s'agir du plus gros salaire de la série. Une généreuse offre que Regé-Jean Page a refusée, notamment pour se consacrer à sa carrière (il a déjà signé pour deux films depuis la sortie de la série).

Malgré cette déception, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est plus que jamais en préparation : la lecture du premier scénario aurait eu lieu en début de semaine dernière et le tournage ne devrait donc pas tarder à débuter. Ce lundi, Netflix a confirmé l'arrivée au casting de quatre nouveaux acteurs, en plus de celle de Simone Ashley, choisie pour incarner Kate Sharma, la future prétendante d'Anthony.