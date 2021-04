La Chronique des Bridgerton saison 2 : la production voulait que Regé-Jean Page reste dans la série

Regé-Jean Page quitte Bridgerton

C'est officiel, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton se fera sans Regé-Jean Page. La production a annoncé la nouvelle, la suite de la série de Netflix ne suivra plus les aventures de Simon Basset, son personnage. Une surprise ? Si l'on se fie aux propos de l'acteur, la réponse est non.

Lors d'une interview accordée à Variety, il a en effet confié que son absence faisait partie du plan depuis le début : "Les producteurs m'ont dit : 'Ca sera un arc d'une saison. Il y aura un début, un milieu et une fin. Donne-nous un an'. Je trouvais que c'était intéressant, car ça ressemblait à une mini-série. J'ai pu venir et contribuer un peu à cet univers, et la famille Bridgerton continue d'avancer".

Le comédien aurait refusé les offres de la production

Pourtant, malgré le beau discours de l'acteur, la réalité pourrait être bien différente. Selon une source du compte DeuxMoi - qui commence à se faire une certaine réputation dans le milieu du gossip, la future absence de Simon Basset n'aurait pas réellement été envisagée par les créateurs.

"Je peux confirmer que c'est plus Regé qui a quitté Bridgerton, plutôt que Bridgerton qui l'a laissé partir" annonce ainsi la source. Selon elle, c'est principalement l'acteur qui aurait fait le forcing pour s'en aller, "Ils lui ont même offert une sérieuse augmentation de salaire (ça lui aurait permis d'être l'acteur le mieux payé de la saison, alors même qu'Anthony en sera le personnage principal), mais il a refusé".

Puis, afin d'appuyer ses propos, la source de DeuxMoi a laissé entendre qu'il devrait même être la seule star de la série à ne pas participer à la suite, "La production tente de faire signer de nouveaux contrats au reste du casting avec des options sous forme de caméos afin d'éviter de les voir disparaître à leur tour de cette façon".

Un futur au cinéma ?

Et à la question : mais pourquoi le comédien aurait-il pris la décision de quitter Bridgerton alors même qu'elle est un énorme succès ? Le mystère reste entier, même si la réponse pourrait se trouver du côté du cinéma. On le sait, Regé-Jean Page est de plus en plus demandé et fait même l'objet d'une grosse rumeur. Alors que Daniel Craig va bientôt laisser son rôle de James Bond, le comédien fait désormais partie des favoris pour le remplacer...