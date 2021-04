La Chronique des Bridgerton saison 2 : deux acteurs au casting après le départ de Regé-Jean Page

La Chronique des Bridgerton : la bande-annonce de la saison 1

C'est officiel depuis vendredi (et on a toujours du mal à s'en remettre) : la saison 2 de La Chronique des Bridderton se fera sans Regé-Jean Page aka Simon Basset, le Duc de Hastings. L'acteur a décidé de quitter la série de Netflix qui, pour la suite, se basera sur le 2e livre écrit par Julia Quinn. Mais rassurez-vous, pour combler l'absence du Duc, de nouveaux personnages vont faire leur apparition. Après Kate, Edwina et Jack, deux nouveaux viennent d'être annoncés. Découvrez les visages des acteurs qui rejoignent le casting.

Autre personnage qui débarque ? Theo joué par Calam Lynch (Black Beauty, Derry Girls). Il s'agit d'un personnage qui n'existe pas dans les romans de Julia Quinn. Theo sera l'assistant d'un imprimeur et fait donc partie de la classe ouvrière. Mais Theo est aussi un intellectuel qui se bat pour les droits de tous. Croisera-t-il la route de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) aka Lady Whistledown ?