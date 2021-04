La Chronique des Bridgerton saison 2 : deux nouveaux acteurs rejoignent le casting

C'est sûrement l'une des nouvelles saisons les plus attendues sur Netflix (non, on oublie pas la saison 5 de La Casa de Papel...) : la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est en préparation du côté de l'Angleterre. Le tournage n'a pas encore débuté mais ce ne serait plus qu'une question de semaines puisque la production de la série serait en train de finaliser le casting pour les nouveaux épisodes. Si la plupart des acteurs de la saison 1 seront de retour (y compris Phoebe Dynevor et Regé Jean Page même si on ne sait pas encore à quel point ils seront présents), des nouveaux vont faire leur arrivée. Dans la suite, c'est Anthony (Jonathan Bailey) qui sera au centre de l'action. Mais pour qui le vicomte Bridgerton va-t-il craquer ?

Après Kate, voici Edwina Sharma

On le sait déjà, c'est Simone Ashley qui incarnera Kate Sharma (Sheffield dans les romans), l'une des protagonistes principales de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Les fans des livres de Julia Quinn attendaient avec impatience de savoir qui allait incarner Edwina, sa demi-soeur. Et ce n'est finalement pas Manpreet Bambra, comme le laissaient entendre les rumeurs. Selon Deadline, Netflix aurait misé sur Charithra Chandran, une actrice encore méconnue. Et pour cause : elle n'a tenu qu'un rôle à la télévision, dans la saison 2 de la série Alex Rider, et n'a tourné que dans quelques films. Charithra Chandran a 23 ans et vient de terminer des études de psychologie, politique et économie (rien que ça !) à l'Université d'Oxford.