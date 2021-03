La Chronique des Bridgerton saison 2 : une nouvelle rumeur de casting affole les fans

Produite par Shonda Rhimes et créée par Chris Van Dusen, La Chronique des Bridgerton a cartonné sur Netflix suite à son lancement le 25 décembre dernier. Sans grande surprise, la plateforme a donc décidé de renouveler la série pour une nouvelle saison et il y a de quoi faire puisque le show est adapté d'une saga de 8 livres, écrits par l'autrice américaine Julia Quinn. Après l'histoire de Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), les épisodes de la saison 2 seront centrés sur Anthony (Jonathan Bailey). Les plus patients peuvent même déjà découvrir ce qui nous attend dans la suite de La Chronique des Bridgerton selon le roman.

Pour raconter l'histoire de l'aîné du clan Bridgerton, plusieurs personnages présents dans le roman devraient faire leur apparition. Il a déjà été confirmé que Kate sera bien au programme. Nommée Kate Sheffield dans le livre mais renommée Kate Sharma dans la série, elle sera jouée par Simone Ashley, vue dans Sex Education. En toute logique, sa demi-soeur Edwina devrait aussi être de la partie... et c'est d'ailleurs ce personnage qui fait parler.

Et si l'actrice qui jouera Edwina avait déjà été choisie

Alors que les rumeurs sur le lancement du tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ont été démenties, certains fans sont déjà persuadés que le casting serait finalisé (ce qui est quand même assez probable). Encore mieux, des internautes très observateurs pensent avoir découvert l'identité de l'actrice qui jouera Edwina Sharma : il s'agirait de Manpreet Bambra. Agée de 28 ans, cette actrice britannique a fait ses débuts en 2009 et notamment joué dans la série Free Rein et ses deux films, produits par Netflix. Fun fact : Manbreet Bambra a 3 ans de plus que Simone Ashley alors que, dans les livres, Edwina est censée être 4 ans plus jeune que Kate. Pour info, Claudia Jessie qui joue Eloise a en fait 5 ans de plus que Phoebe Dynevor qui est censée jouer sa grande soeur (découvrez l'âge des acteurs de Bridgerton et de leurs personnages).