La Chronique des Bridgerton saison 2 : les acteurs donnent des indices sur la suite

Après le succès fou de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, ce sont des millions de fans à travers le monde qui attendent la saison 2 de la série sur Netflix. On sait déjà que les épisodes seront cette fois centrés sur l'histoire amoureuse d'Anthony, joué par Jonathan Bailey. Ce dernier a d'ailleurs teasé une suite tout aussi sexy mais également remplie de surprises. Autant dire qu'on a hâte de voir les épisodes !

Non, le tournage de la saison 2 n'a toujours pas commencé

Il y a quelques semaines, Luke Newton qui joue Colin Bridgerton dans la série de Netflix a affolé les fans et les médias avec une photo de tournage... qui était en fait une photo de la saison 1. De nombreuses personnes ont cru que le tournage de la seconde saison était lancé mais Nicola Coughlan alias Penelope Featherington a démenti l'info. Lors d'une conférence de presse dans le cadre des SAG Awards (La Chronique des Bridgerton est nommée pour plusieurs prix dont celui du meilleur casting dans une série dramatique), l'acteur est revenu sur cet "incident" et confirmé une nouvelle fois que le tournage n'a pas débuté. "Tout le monde se prépare individuellement pour la saison 2" a confié l'acteur que l'on a pu voir dans la série The Lodge. Il a aussi dévoilé que des retrouvailles virtuelles ont eu lieu. "On a vraiment hâte de se retrouver dans la même pièce" a ajouté Golda Rosheuvel, qui joue la Reine Charlotte.

"C'est une saison excitante"

Une grande partie des acteurs secondaires était aussi rassemblée pour cette conférence virtuelle. L'occasion de confirmer les retours de Will Mondrich (Martins Imhangbe) et Henry Granville (Julian Ovenden) dans la saison 2, les deux acteurs qui les interprètent ayant donné quelques indices sur la suite de la série. "J'ai l'impression que c'est un nouveau monde, sans vouloir en dire trop. C'est excitant d'avoir l'impression de se retrouver dans un nouvel endroit. C'est une saison excitante" a assuré Martins Imhangbe. Quant à Jessica Madsen, qui joue Cressida Cowper, elle a teasé une narration qui pourrait surprendre les fans des romans de Julia Quinn. "Ça prend une forme intéressante tout en respectant le livre. Je pense que ce sera très intéressant." a-t-elle confié. Ne comptez pas sur eux pour en dire plus !

Sabrina Bartlett alias Siena Rosso était aussi présente mais n'a pas confirmé son éventuel retour dans la saison 2 de la série. A la fin de la saison 1, Siena décidait de rompre définitivement avec Anthony qui, le coeur brisé, décidait de se marier, mais pas par amour. Dans la saison 2, le frère aîné de Daphné va jeter son dévolu sur Edwina Sharma, le "diamant" de la saison, ce qui ne va pas vraiment plaire à sa soeur aînée, Kate jouée par Simone Ashley. Découvrez déjà 5 choses qui nous attendent dans la suite de La Chronique des Bridgerton selon le roman et aussi tout ce que l'on sait sur la saison 2 de la série.