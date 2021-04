La Chronique des Bridgerton saison 2 : 3 théories pour expliquer l'absence de Simon

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton s'annonce très différente de la première. D'abord parce que les nouveaux épisodes ne s'intéresseront plus principalement au couple Daphné (Phoebe Dynevor) / Simon (Regé-Jean Page) mais à l'histoire d'Anthony (Jonathan Bailey). Plusieurs nouveaux personnages rejoindront la série et les récentes annonces de casting ont donné des idées aux internautes. Mais vous vous demandez aussi peut-être comment le départ de Regé-Jean Page va être expliqué. L'acteur a décidé de ne pas revenir dans la saison 2 du show de Netflix malgré une belle proposition financière de la production.

1. Simon sera pris par ses occupations

Première théorie et c'est la plus probable : tout ira très bien pour le couple Simon/Daphné dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Alors comment sera expliquée l'absence du duc ? Tout simplement par ses occupations. On ne l'a pas trop vu dans la saison 1 mais la vie d'un duc n'est pas seulement de se la couler douce et d'aller à des bals : les ducs ont aussi de nombreuses responsabilités politiques et pas uniquement (ils doivent aussi gérer leurs propriétés et leurs personnels). On imagine que Daphné va bien mentionner son mari mais que cette absence sera donc expliquée par les autres tâches de Simon.