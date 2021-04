La Chronique des Bridgerton saison 2 : les nouvelles théories après les annonces de casting

Le mystère Theo

Autre nouveau personnage qui intrigue déjà beaucoup ? Theo Sharpe, le personnage joué par Calam Lynch. La production a dévoilé qu'il sera l'assistant d'un imprimeur qui n'est pas seulement un membre de la classe ouvrière mais se bat aussi pour les droits de tous. Première possibilité : il va avoir un lien avec Penelope, qui n'est autre que Lady Whistledown. On imagine qu'ils pourront se rencontrer via le journal à potins écrit par l'amie d'Eloïse.

Et ce n'est pas non plus la seule théorie sur le personnage ! D'autres pensent que Theo pourrait être le futur compagnon de Benedict (Luke Thompson). Si le personnage n'est pas gay dans les romans, la série semble avoir teasé une intrigue LGBT autour du frère de Daphné et Anthony. Dans les livres, la future femme de Benedict est une domestique et n'est donc pas du même monde que lui. Theo pourrait donc remplacer ce personnage. Bon, on avoue que ça nous semble peu probable.