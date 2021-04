La Chronique des Bridgerton : un retour de Regé-Jean Page possible après la saison 2 ?

Tout va changer dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, qu'on espère voir à la fin de l'année 2021 sur Netflix. Dans la suite de la série, l'histoire sera centrée sur l'intrigue amoureuse d'Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) qui a décidé de se marier à la fin de la saison 1. Le frère de Daphné (Phoebe Dynevor) va donc être au coeur des épisodes dont le tournage va bientôt débuter. Et surprise : le Duc de Hastings ne sera pas au programme. Regé-Jean Page a décidé de quitter la série malgré une belle offre financière de la part de la production de la série.

Simon de retour dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton ?

Si Simon sera donc absent de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, le personnage adoré des fans n'a peut-être pas fait sa toute dernière apparition dans la série phare de Netflix ! En plus de dévoiler les coulisses du départ de Regé-Jean Page, le Hollywood Reporter nous offre aussi une petite lueur d'espoir pour la potentielle saison 3 de la série. Selon des sources proches du show produit par Shonda Rhimes, l'équipe n'a pas perdu espoir de convaincre l'interprète du Duc de Hastings de revenir par la suite. "Des sources nous disent que la porte reste ouverte pour une retour dans la potentielle saison 3" précise le site du célèbre magazine. La balle est donc plus que jamais dans le camp de l'acteur.

Vous le savez sûrement, La Chronique des Bridgerton est basée sur la saga littéraire de Julia Quinn qui se compose de 8 romans (un pour chaque enfant Bridgerton) et d'un épilogue. Chris Van Dusen, le créateur de la série, a confié que, dans l'idéal, il souhaitait faire 8 saisons, chacune centrée sur un nouveau personnage. Après Daphné et Anthony, le 3e roman de la saga est centré sur Benedict (Luke Thompson). Vu le succès de la saison 1, on peut se dire qu'une saison 3 n'est pas impossible. Mais la saison 2 aura-t-elle le même succès sans Regé-Jean Page ?

Ce qui nous attend dans la saison 2

Dans la suite de la série, Daphné (qui sera bien de retour contrairement à son mari) va guider son frère Anthony vers le mariage. Décidé à se marier sans tomber amoureux, le vicomte va tenter de séduire Edwina Sharma qui sera jouée par Charithra Chandran, le "diamant" de la saison 1814. Mais la réputation volage d'Anthony va lui jouer des tours quand la soeur de cette dernière, Kate jouée Simone Ashley, va s'opposer à leur union. Un jeu du chat et de la souris va se mettre en place entre eux... et les rapprocher. Jonathan Bailey a déjà teasé que la saison 2 sera aussi sexy que la saison 1 et le casting laisse entendre que la suite nous réservera beaucoup de surprises. Le plus difficile sera d'attendre pour voir les nouveaux épisodes !