Simone Ashley, Charithra Chandran... zoom sur les nouveaux acteurs de La Chronique des Bridgerton

Simone Ashley

Agée de 26 ans, Simone Ashley a grandi dans le Surrey, un comté situé au sud de Londres, avec son frère aîné, Sean, et ses deux parents. Elle a expliqué avoir grandi dans une famille très soudée et très protectrice et les études étaient essentielles aux yeux de ses proches. Une chose qui a souvent provoqué des tensions avec ses parents. "Mes parents étaient très protecteurs et parfois, j'étouffais. Ça m'a donné envie de m'échapper et faire les choses à ma façon. J'ai toujours été un peu rebelle à ce niveau-là." a avoué l'actrice. Simone Ashley décide finalement de suivre sa passion pour la comédie et étudie à la Arts Educational School à Londres. Elle débute sa carrière en 2016 dans la série Wolfblood.

C'est en 2019 qu'elle se fait plus largement connaître en obtenant le rôle d'Olivia Hanan dans la série Sex Education, disponible sur Netflix. En 2020, elle était au casting de The Sister, que vous pouvez voir sur Salto. Pour la petite anecdote, Simone Ashley a aussi joué dans la série Broadchurch, dans laquelle Jonathan Bailey qui incarne Anthony dans La Chronique des Bridgerton tenait également un rôle. En plus d'être une actrice de talent, Simone Ashley est aussi chanteuse... encore comme Jonathan Bailey qui a participé à de nombreuses comédies musicales et a même remporté un Laurence Olivier Awards (équivalent de nos Molières) du meilleur second-rôle dans une comédie musicale.

Son rôle dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton : Kate Sharma (Sheffield dans les romans). Kate est très protectrice envers sa jeune soeur Edwina, le "diamant" de la saison, qui souhaite absolument son approbation pour choisir son futur mari. Quand Anthony Bridgerton va se montrer intéressé pour courtiser Edwina, sa réputation va remonter aux oreilles de Kate qui va tout faire pour empêcher un rapprochement entre eux.