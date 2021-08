La Chronique des Bridgerton saison 2 : après des cas de Covid, le tournage a (enfin) repris

Décidément, la pandémie de Covid-19 a toujours des conséquences sur les productions. La Chronique des Bridgerton l'a appris à ses dépens. A la mi-juillet, le tournage de la saison 2 qui a débuté en avril dernier à Londres était interrompu après un cas de Covid-19. S'il a pu reprendre le lendemain, la production a de nouveau été mise à l'arrêt un jour plus tard après la découverte d'autres cas. Depuis le 17 juillet, le tournage était donc en pause "indéfiniment" afin de permettre à l'équipe de mettre en place de nouveaux protocoles pour lutter contre la pandémie. Selon les rumeurs publiées il y a quelques jours, Netflix aurait décidé de mettre en place une obligation vaccinale pour ses productions américaines, demandant à ce que les acteurs et ceux qui travaillent en contact rapproché avec eux, soient obligatoirement vaccinés afin d'assurer la sécurité de tous.

Le tournage de La Chronique des Bridgerton a repris

Après près de 15 jours de pause, les acteurs de La Chronique des Bridgerton ont désormais repris le chemin du tournage. C'est Chris Van Dusen, le showrunner, qui a confirmé l'info à Variety. "Nous sommes de retour. Nous avons dû être retardés à cause de la Covid-19 mais c'est reparti." a confié le boss de la série qui a déjà teasé la saison 2 en dévoilant que nous n'étions "pas prêts" pour l'alchimie entre Anthony et Kate, la nouvelle prétendante jouée par Simone Ashley.

Interrogé par le site, Chris Van Dusen a aussi donné quelques (petits) détails sur ce qui attend les téléspectateurs dans la suite de la série basée sur les romans de Julia Quinn, qui prépare un autre livre autour des Bridgerton. "On retrouve Anthony après ce qu'il a traversé avec sa maîtresse. Il se demande si c'était vraiment de l'amour. Certains diraient que oui, d'autres que non. Nous allons explorer ces concepts de devoir et d'honneur une nouvelle fois" explique le showrunner.

Ce qui nous attend dans la suite de la série

A la fin de la saison 1, après avoir été rejeté par Siena (Sabrina Bartlett), Anthony (Jonathan Bailey) annonçait à Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page) qu'il souhaitait se marier mais pas par amour. Dans le 2e roman de la saga des Bridgerton, l'aîné de la fratrie va jeter son dévolu sur Edwina (Charithra Chandran), le "diamant" de la saison londonienne. Mais son passé de libertin va rattraper le vicomte : Kate Sharma, la soeur aînée d'Edwina, va s'opposer à une possible union entre sa soeur et lui. Et il y aura des étincelles entre les deux célibataires...

Dans une interview, Jonathan Bailey a teasé une suite encore plus sexy que la saison 1. Eh oui, ça promet ! La date de sortie des épisodes n'est pas encore fixée mais on sait déjà que La Chronique des Bridgerton est renouvelée pour une saison 3 et pour une saison 4.